США ввели санкції проти українців та ЗМІ через вибори. Список

США вели санкції проти громадян України та низки інформаційних ресурсів через втручання у їхні вибори.

Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну. Під дію обмежувальних заходів потрапили семеро людей і чотири сайти.

Так, санкції ввели проти:

Олександра Дубинського,

Дмитра Ковальчука,

Костянтина Кулика,

Олександра Онищенка,

Антона Симоненка,

Андрія Теліженка,

Петра Журавля.

Також санкції поширюються на сайти:

"Ера-Медіа",

Only News,

NabuLeaks,

"Скептик"/"Бегемот Медіа".

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