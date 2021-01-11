США ввели санкції проти українців та ЗМІ через вибори. Список
США вели санкції проти громадян України та низки інформаційних ресурсів через втручання у їхні вибори.
Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну. Під дію обмежувальних заходів потрапили семеро людей і чотири сайти.
Так, санкції ввели проти:
Олександра Дубинського,
Дмитра Ковальчука,
Костянтина Кулика,
Олександра Онищенка,
Антона Симоненка,
Андрія Теліженка,
Петра Журавля.
Також санкції поширюються на сайти:
"Ера-Медіа",
Only News,
NabuLeaks,
"Скептик"/"Бегемот Медіа".
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