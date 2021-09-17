Землетрясение в Китае, Лукашенко помиловал 13 политзаключенных, США ввели санкции против 5 членов "Аль-Каиды", КНДР запустила ракету с поезда – дайджест международных событий

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Сегодня в выпуске:

  • почти семь тысяч человек в китайской провинции Сычуань пришлось эвакуировать из-за сильного землетрясения. Также есть погибшие и пострадавшие;

  • самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 13 политзаключенных;

  • Соединенные Штаты Америки ввели санкции против пятерых сторонников террористической группировки "Аль-Каиды";

  • а Северная Корея осуществила запуск ракеты из вагона поезда.

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