Зеленского и первую леди встретили в аэропорту Парижа

Виктория Довгань Видео 13:58, 16.04.2021 Обновлено: 14:22, 16.04.2021

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой приземлился в аэропорту Парижа. Там глава государства проведет переговоры с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

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