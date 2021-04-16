Зеленського та першу леді зустріли в аеропорту Парижа

Вікторія Довгань Відео 13:58, 16.04.2021 Оновлено: 14:22, 16.04.2021

Літак із президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною приземлився в аеропорту Парижа. Там глава держави проведе переговори із лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Арахамія заявив, що широке висвітлення агресії РФ погано впливає на Україну

Зниклу на Київщині дитину знайшли в ямі в лісосмузі: деталі

Встигли народити та померли від COVID-19 в один день: у Харкові розповіли подробиці смерті двох породіль

До України крім дощу зі снігом прийдуть хуртовини: якою буде погода в п'ятницю. Карта

Захарова – про санкції проти Росії: Вашингтону доведеться розплачуватися