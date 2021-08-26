Заседание ТКГ, "НАТО – это люди", УЗ в управлении немцев, – основные темы утреннего обзора новости

291

Смотрите в выпуске:

  • Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций;

  • объявлен тендер на создание интерактивных способов подачи информации в пределах проекта "НАТО – это люди";

  • эстафету в праздновании 30-й годовщины Независимости перехватывает Молдова;

  • аллергическая реакция на первую дозу вакцины от COVID-19 – является единственным важным аргументом для отказа от второй дозы, – Булавинова;

  • УЗ привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками.

Видео дня
Эфиры Obozrevatel TVОбозреватель TVObozrevatel Newsновости

Топ видео