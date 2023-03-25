Залужный мощно поздравил СБУ с годовщиной

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поздравил СБУ с профессиональным праздником.

"Дорогие боевые собратья! Сегодня в составе Сил обороны вы бок о бок с Вооруженными силами героически выполняете не только оперативно-боевые, но и боевые задачи, уничтожаете врага и технику на всех рубежах. Контртеррористические, антидиверсионные, контрразведывательные и военные операции, которые Вы проводите – уже стали легендарными. Служба безопасности Украины – это мощная часть нашей большой единой армии, которая защищает национальную государственность. Благодаря вам – российская агентура, коллаборанты, диверсанты и другие предатели – получают по заслугам. С Днем Службы безопасности Украины. Вместе – к победе!" – говорится в поздравлении Валерия Залужного.