Невесту Кулебы раскритиковали из-за совета обложиться вибраторами, если нет отопления: что она ответила

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг высказывания предпринимательницы и владелицы магазина интимных товаров Светланы Павелецкой – невесты бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Причиной волны возмущения стал ее совет использовать секс-игрушки с подогревом как альтернативный способ согревания в условиях отсутствия отопления.

Речь идет о фрагменте интервью Павелецкой журналистке Эмме Антонюк, в котором она рассказывала об ассортименте собственного секс-шопа. Комментируя продукцию магазина, предпринимательница отметила, что некоторые устройства имеют функцию регулирования температуры и могут нагреваться до 38 градусов.

"Есть игрушки, которые регулируют температуру, и мы сейчас продвигаем их для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально согреться", – сказала Павелецкая в интервью.

Этот отрывок начали активно распространять в сети, подавая его как реакцию на актуальную ситуацию с отсутствием тепла в украинских городах после массированных российских обстрелов в январе 2026 года. Пользователи соцсетей считали высказывание неуместным в контексте войны и гуманитарного кризиса.

В то же время в описании видео на канале отдельно указано, что запись интервью состоялась 17 ноября 2025 года. Вырванный фрагмент был вырван из контекста и подан как комментарий к событиям, которые на момент записи еще не состоялись.

На фоне скандала с публичным комментарием выступила и гражданский деятель Оксана Байло, которая резко раскритиковала как сам совет, так и формат интервью. Она связала высказывания Павелецкой с предыдущими резонансными заявлениями Дмитрия Кулебы (о том, что стоит купить кофе в ближайшей кофейне, чтобы поддержать малый бизнес) и назвала такие советы оторванными от реальности страны, живущей в условиях полномасштабной войны.

Как объяснила скандал Светлана Павелецкая

После волны возмущения Светлана Павелецкая в Instagram отреагировала на критику. В своем заявлении она подчеркнула, что ее слова были искажены, а смысл – сознательно изменен.

"Это интервью было дано еще в ноябре прошлого года, когда ситуация была совсем другой. Фразу вырвали из контекста, исказили смысл и подали как сенсацию. Полное интервью есть в открытом доступе. Прежде чем возмущаться – его стоит просто посмотреть", – отметила она.

Также Павелецкая обратила внимание на эмоциональное состояние общества в условиях войны и блэкаутов. По ее словам, сложные обстоятельства не могут быть оправданием для агрессии и публичных оскорблений.

"Я понимаю: сейчас люди – как оголенный нерв. Всем тяжело. Всем холодно. Всем темно – и физически, и эмоционально. Но это не оправдание для ненависти, – написала предпринимательница и добавила: – Нам всем сейчас трудно. Но это не повод переставать быть людьми. Не повод унижать, угрожать и проклинать других. Это время не вернется. Дополнительных 150 лет жизни никому не выдадут. Поэтому опомнитесь. Живите. И делайте что-то важное – оно того действительно стоит".

