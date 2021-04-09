В Боливии начали убирать озеро, которое превратили в гигантскую свалку

Андрей Жигайло Видео 09:30, 9.04.2021

Около 500 боливийцев лопатами собирали пластиковые бутылки и другой мусор, что накопился в воде озера Уру Уру.

Водоем получает воду из самого высокогорного озера мира Титикака. Расположен он рядом с боливийским городом Оруро на высоте 3,7 тыс. м над уровнем моря.

Со дна озера собрали более 10 тонн мусора.

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