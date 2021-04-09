У Болівії почали прибирати озеро, яке перетворили на гігантське сміттєзвалище

Андрій Жигайло Відео 09:30, 9.04.2021

Близько 500 болівійців лопатами збирали пластикові пляшки та інше сміття, що накопичилось у воді озера Уру Уру.

Водойма отримує воду з найвисокогірнішого озера світу Тітікака. Розташоване поруч із болівійським містом Оруро на висоті 3,7 тис. м над рівнем моря.

З дна озера зібрали понад 10 тон сміття.

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