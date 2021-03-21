В Венесуэле произошел мощный взрыв на газовом заводе

София Ковнир Видео 09:14, 21.03.2021 Обновлено: 09:25, 21.03.2021

В субботу, 20 марта, в венесуэльском городе Эль-Техеро штата Монагас на предприятии компании PDVSA произошел мощный взрыв. На данный момент о жертвах и пострадавших неизвестно. Подробности читайте по ссылке.

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