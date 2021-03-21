У Венесуелі стався потужний вибух на газовому заводі

Софія Ковнір Відео 09:14, 21.03.2021 Оновлено: 09:25, 21.03.2021

У суботу, 20 березня, у венесуельському місті Ель-Техеро штату Монагас на підприємстві компанії PDVSA стався потужний вибух. Зараз про жертви і постраждалих невідомо. Подробиці читайте за посиланням.

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