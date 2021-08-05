Выездное обслуживание с выдачей загранпаспорта доступно в 5 регионах, - Наталья Кривицкая

Выездное оформление ID карточек, загранпаспортов и удостоверений для нерезидентов, удобно заказывать пакетом. К примеру, при оформлении документов для групп лиц - студентов, трудовых мигрантов или сотрудников крупных корпораций. Экономится, и время, и деньги, ведь на одного человека сервис тратит около 15 минут. Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказала Наталья Кривицкая пресс-секретарь ГП "Документ". Также она сообщила, что услуга по замене водительского удостоверения уже доступна в столичном сервисном центре, но предприятие готовится масштабировать новую услугу на города миллионники и затем на остальную территорию Украины.