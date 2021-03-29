Развлечения по-исландски: тысячи людей наблюдали за извержением вулкана

Андрей Жигайло Видео 17:28, 29.03.2021

Тысячи исландцев собрались посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль, которое началось 28 марта.

Лаву было видно из столицы Исландии Рейкьявика, которая находится примерно в 32 километрах от него. Больше фото и видео здесь.

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