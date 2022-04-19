Вторжение в Беларусь, тело убитого Навального, арест активов Виктора Медведчука, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
Видео под описанием:
в заблокированном россиянами Мариуполе оккупационные войска обстреливают жилой сектор ;
Открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск, – призвала Ирина Верещук;
17 населенных пунктов на Донетчине попали под острел врага ;
оккупанты снова обстреливали из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей" города Николаевской области ;
в Буче обнаружили тело родственника российского оппозиционера Алексея Навального – Ильи Навального ;
Продолжается арест активов Виктора Медведчука, сообщили в Национальной полиции;
россия планировала военное вторжение в Беларусь ;
На Пасху российские захватчики будут пытаться устраивать террор в Украине.