Вторжение в Беларусь, тело убитого Навального, арест активов Виктора Медведчука, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

в заблокированном россиянами Мариуполе оккупационные войска обстреливают жилой сектор ;

Открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск, – призвала Ирина Верещук;

17 населенных пунктов на Донетчине попали под острел врага ;

оккупанты снова обстреливали из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей" города Николаевской области ;