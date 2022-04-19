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Вторжение в Беларусь, тело убитого Навального, арест активов Виктора Медведчука, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

 Вячеслав Буткалюк
Видео
1 минута
9,8 т.
Вторжение в Беларусь, тело убитого Навального, арест активов Виктора Медведчука, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • в заблокированном россиянами Мариуполе оккупационные войска обстреливают жилой сектор ;

  • Открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск, – призвала Ирина Верещук;

  • 17 населенных пунктов на Донетчине попали под острел врага ;

  • оккупанты снова обстреливали из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей" города Николаевской области ;

  • в Буче обнаружили тело родственника российского оппозиционера Алексея Навального – Ильи Навального ;

  • Продолжается арест активов Виктора Медведчука, сообщили в Национальной полиции;

  • россия планировала военное вторжение в Беларусь ;

  • На Пасху российские захватчики будут пытаться устраивать террор в Украине.