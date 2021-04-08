8 апреля – 7 лет как подавлен сепаратизм на Харьковщине

Марина Лисничук Видео 12:58, 8.04.2021 Обновлено: 13:11, 8.04.2021

В Министерстве внутренних дел напомнили украинцам, как в стране 7 лет назад удалось предотвратить создание "Харьковской народной республики". В частности, 8 апреля 2014 года Харьковскую областную государственную администрацию без единого выстрела освободили от сепаратистов. Подробнее читайте по ссылке.

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