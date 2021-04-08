8 квітня – 7 років як придушено сепаратизм на Харківщині

Марина Ліснічук Відео 12:58, 8.04.2021 Оновлено: 13:11, 8.04.2021

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали українцям, як у країні 7 років тому вдалося запобігти створенню "Харківської народної республіки". Зокрема, 8 квітня 2014 року Харківську обласну державну адміністрацію без єдиного пострілу звільнили від сепаратистів. Детальніше читайте за посиланням.

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