Из-за пешехода в Киеве пострадала пассажирка троллейбуса

Олег Тимченко Видео 16:04, 16.04.2021

В Печерском районе Киева 15 апреля на улице Ивана Мазепы пешеход-нарушитель стал причиной травмирования пассажирки троллейбуса.

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