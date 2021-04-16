Через пішохода в Києві постраждала пасажирка тролейбуса

Олег Тимченко Відео 16:04, 16.04.2021

У Печерському районі Києва 15 квітня на вулиці Івана Мазепи пішохід-порушник став причиною травмування пасажирки тролейбуса.

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