В центре Киева произошло курьезное ДТП: женщина забыла поставить свое авто на ручной тормоз

Василий Михальчук Видео 15:29, 29.03.2021 Обновлено: 15:41, 29.03.2021

В понедельник, 29 марта, в Киеве на Владимирском спуске произошло ДТП с участием трех автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

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