У центрі Києва сталася курйозна ДТП: жінка забула поставити своє авто на ручне гальмо

Василь Михальчук Відео 15:29, 29.03.2021 Оновлено: 15:41, 29.03.2021

У понеділок, 29 березня, в Києві на Володимирському узвозі сталася ДТП за участю трьох автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Сторінки 8-річної Маханець і 13-річного Пая видалили з Instagram

На Прикарпатті Вірастюк відстає від Кошулинського і Шевченка – екзит-пол "Рейтингу"

Шопінг без турбот: як легко та безпечно купувати онлайн

Bellingcat встановила росіян, причетних до жорстоких тортур в донецькій "Ізоляції". Фото і деталі

Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу у відборі ЧС-2022