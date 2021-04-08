В Киеве зацвели первые магнолии

Obozrevatel Видео 15:10, 8.04.2021 Обновлено: 15:34, 8.04.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Побратимы на коленях простились с погибшим воином ВСУ, который спасал раненых под Шумами. Фото

Возмущенный грязью поезда УЗ иностранец сам помыл окно вагона. Фото

Зеленский срочно отправился на Донбасс из-за обострения

На ремонт Офиса президента после погромов потратили меньше, чем планировалось: названа сума

Российский пропагандист заявил, что РФ придется оккупировать Украину, если она вступит в НАТО. Видео