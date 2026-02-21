В Киеве двое подростков залезли в подземную реку и не смогли вернуться: подробности спасательной операции. Видео

В Киеве спасли двух подростков, которые залезли в канализацию к подземной реке Крещатик, но заблудились. Сотрудники Национальной полиции и ГСЧС нашли и достали "искателей приключений" наружу.

Правоохранители сообщили, что дети сами позвонили на спецлинии 112 и рассказали, что они они очень замерзли и не могут найти выход, попросив помощи. Видео совместной спасательной операции пресс-служба опубликовала в Telegram в субботу, 21 февраля.

Подробности инцидента

Киевовед и диггер Кирилл Степанец уточнил, что подземную реку самостоятельно решили исследовать двое 14-летних парней. На видео полиции видно, что подростки приготовились: они, по крайней мере, имели с собой фонарики и были одеты в водонепроницаемую спецодежду.

"Кстати, из полиции позвонили сразу нам и консультировались, как их спасти", – написал Степанец в своем Telegram-канале.

В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве напомнили: "Канализационная сеть – это опасный лабиринт, где в любой момент могут произойти завалы, утечка ядовитых газов или внезапное затопление". Поэтому, не теряя времени, копы отправились на поиски детей, совместно со спасателями обследовали люки и дождевую канализацию и обнаружили несовершеннолетних в сливной канализации на Крещатике.

Патрульные успокоили ребят, а спасатели достали их из подземной ловушки. Мальчики не пострадали.

Все обстоятельства происшествия выясняют работники ювенальной превенции.

"Говорите со своими детьми о безопасности. Объясняйте, что любопытство не должно подвергать их опасности. Наша общая ответственность – сохранить их жизнь и здоровье", – обратились правоохранители к родителям.

