Увеличить поступления в государственный бюджет – цель президентского закона о деолигархизации, – эксперт

Министерство финансов не скрывает цель закона "об олигархах" – увеличение налогового давления. Но полезными в законе есть, только, идеи по увеличению ренты для пользователей недр и экологического налога.

В то же время, без эффективной судебной системы и закона о лоббизме, настоящей борьбы с олигархами не будет. Об этом в эфире Студии Obozrevatel рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.