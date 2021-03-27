Регина Тодоренко обстригла на камеру волосы

Obozrevatel Видео 10:07, 27.03.2021 Обновлено: 10:10, 27.03.2021

Регина Тодоренко показала на камеру, как обстригла самостоятельно свои длинные локоны. Звезда отрезала более 30 см волос. Результатом перевоплощения Тодоренко пообещала поклонникам поделиться чуть позже и отметила, что такой ее еще никто не видел.

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