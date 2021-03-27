Регіна Тодоренко обстригла на камеру волосся

Obozrevatel Відео 10:07, 27.03.2021 Оновлено: 11:48, 27.03.2021

Регіна Тодоренко показала на камеру, як обстригла самостійно свої довгі пасма. Зірка відрізала більш ніж 30 см волосся. Результатом перевтілення Тодоренко пообіцяла шанувальникам поділитися трохи пізніше й зазначила, що такою її ще ніхто не бачив.

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