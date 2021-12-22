Продукты после Нового года снова подорожают? Эксперт озвучил прогноз
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL объяснил, почему в канун Нового года в Украине выросли цены на продукты питания. По его словам, пандемия коронавируса и сложные погодные условия сыграли свою роль.
Эксперт также озвучил прогноз, согласно которому рост цен на продукты продолжится и в 2022 году. Пандемия не прекратится, будут действовать и другие негативные факторы.