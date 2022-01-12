Все больше украинцев вступают в территориальную оборону

Военные части сил территориальной обороны Вооруженных сил должны быть созданы в 2022 году.

Будут функционировать такие подразделения в каждой области и Киеве. Военнослужащие подразделений терробороны будут получать заработную плату, будут обеспечиваться медицинской помощью и будут служить рядом с домом.

При этом на период службы за ними должно сохраняться место работы и средняя зарплата.

Как прошли учение подразделения из Киева летом – читайте здесь.