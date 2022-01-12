Все больше украинцев вступают в территориальную оборону
Военные части сил территориальной обороны Вооруженных сил должны быть созданы в 2022 году.
Будут функционировать такие подразделения в каждой области и Киеве. Военнослужащие подразделений терробороны будут получать заработную плату, будут обеспечиваться медицинской помощью и будут служить рядом с домом.
При этом на период службы за ними должно сохраняться место работы и средняя зарплата.
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