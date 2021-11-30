"Талибан" просит помощи ЕС, а Барбадос вышел из-под власти Англии – дайджест международных событий
Сегодня в выпуске:
в Стамбуле – убийственный ураган. Там немало погибших, а также – раненых;
НАТО хочет помочь странам Балтии. И все это из-за ситуации на их границах;
представители "Талибана" заявили, что все желающие афганцы смогут покинуть страну, однако это зависит от того, поможет ли Евросоюз талибам возобновить работу аэропортов;
новой республикой стал Барбадос, подчинявшийся Великобритании.
Журналисты Обозревателя – расскажут больше.
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