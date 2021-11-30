"Талибан" просит помощи ЕС, а Барбадос вышел из-под власти Англии – дайджест международных событий

Сегодня в выпуске:

в Стамбуле – убийственный ураган. Там немало погибших, а также – раненых;

НАТО хочет помочь странам Балтии. И все это из-за ситуации на их границах;

представители "Талибана" заявили, что все желающие афганцы смогут покинуть страну, однако это зависит от того, поможет ли Евросоюз талибам возобновить работу аэропортов;