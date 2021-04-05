Россия перебросила в Крым воздушно-десантные войска

Алексей Титофф Видео 14:33, 5.04.2021 Обновлено: 14:41, 5.04.2021

Россия перебрасывает во временно оккупированный Крым воздушно-десантные войска. По железной дороге со станции Череха в Псковской области РФ на станцию "Симферополь-грузовой" прибыла платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С".

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