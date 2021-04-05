Росія перекинула до Криму повітряно-десантні війська

Олексій Тітофф Відео 14:33, 5.04.2021 Оновлено: 14:41, 5.04.2021

Росія перекидає в тимчасово окупований Крим повітряно-десантні війська. Залізницею зі станції черех в Псковській області РФ на станцію "Сімферополь-вантажний" прибула платформа з самохідної артилерійської установкою "Нона-С".

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