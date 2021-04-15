Спортсмены-олимпийцы вакцинировались от коронавируса

Obozrevatel Видео 13:40, 15.04.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Как РФ стала правопреемником СССР, если СССР никогда официально не создавали

В Харькове возле академии, где доцент оправдала войну РФ на Донбассе, устроили пикет: руководство отреагировало

Таран: Россия может напасть на Украину со стороны Крыма из-за нехватки воды

В сети показали, как российские военные устроили эпичный пожар в лагере близ границы Украины. Видео

В Черное море войдут ракетные эсминцы США: в российском МИД ответили угрозой