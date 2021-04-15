Спортсмени-олімпійці вакцинувались від коронавірусу

Obozrevatel Відео 13:40, 15.04.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Забродський: ЗСУ готові йти вперед на Донбасі, якщо буде підтримка всіх українців

Українка про СІЗО в Дубаї: ставилися як до собак, облапували

На Київщині добу шукали зниклого 2-річного хлопчика: залучили волонтерів та вертоліт

В Італії трагічно загинув 3-річний хлопчик з України

У Києві помер легендарний автор пам'ятників Михайлу Грушевському та Олесю Гончару