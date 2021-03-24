Конфликты из-за маршруток в Киеве. 18+

Олег Тимченко Видео 11:49, 24.03.2021 Обновлено: 12:04, 24.03.2021

В Киеве сотрудники правоохранительных органов предприняли ряд мер, по борьбе с нарушениями карантинных ограничений в маршрутных автобусах.

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