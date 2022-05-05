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Шарий в наручниках, бои за Мариуполь, Арестович озвучил планы украинской армии, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel

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Смотрите в выпуске:

  • в Испании задержали пророссийского блоггера Анатолия Шария;

  • Алексей Арестович поделился планами украинской армии по поводу захватчиков;

  • в Мариуполе продолжаются тяжелые бои;

  • на севере Херсонщины и Николаевщины враг покрывает огнем села, из которых его выбили;

  • последствия авиаракетного удара по Краматорску;

  • со дна Киевского моря подняли русский вертолет Ми-35М;

  • трофейный российский БМП-2 защищает границы Сумской области.

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