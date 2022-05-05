Шарий в наручниках, бои за Мариуполь, Арестович озвучил планы украинской армии, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel
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в Испании задержали пророссийского блоггера Анатолия Шария;
Алексей Арестович поделился планами украинской армии по поводу захватчиков;
в Мариуполе продолжаются тяжелые бои;
на севере Херсонщины и Николаевщины враг покрывает огнем села, из которых его выбили;
последствия авиаракетного удара по Краматорску;
со дна Киевского моря подняли русский вертолет Ми-35М;
трофейный российский БМП-2 защищает границы Сумской области.