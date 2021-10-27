Сдал подельников и получил год условно. В Киеве расследуют деятельность преступной организации

Подделка документов, мошенничество, создание фиктивных предприятий, использование "черных" регистраторов и даже причастность к убийству – это лишь часть злодеяний, которые сейчас расследует Офис генерального прокурора.

Эпизод, который помог выйти на преступную группировку, связан с противоправными сделками с землей на Оболони, площадью более 100 гектар, стоимость которой превышает 11 млн долларов. В ходе расследования один из участников группы пошел на соглашение со следствием с чистосердечным признанием в совершенном. Еще около 10 человек находятся в розыске или защищают свои права в суде.