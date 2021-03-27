"Руки вверх" сыграли концерт в Минске

Obozrevatel Видео 12:11, 27.03.2021 Обновлено: 13:22, 27.03.2021

Российская группа "Руки вверх" в разгар пандемии коронавируса собрали Минск арену на 14 тысяч человек. Фанаты на концерте не придерживались дистанции и были без защитных масок. Это первый в мире карантинный концерт такого масштаба.

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