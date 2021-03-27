"Руки вгору" зіграли концерт у Мінську

Obozrevatel Відео 12:11, 27.03.2021 Оновлено: 13:22, 27.03.2021

Російський гурт "Руки вгору" в розпал пандемії коронавірусу зібрав Мінськ арену на 14 тисяч осіб. Фанати на концерті не дотримувалися дистанції і були без захисних масок. Це перший в світі карантинний концерт такого масштабу.

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