В РФ заметили колонну БТР-80 с "полосами вторжения"

Марина Лисничук Видео 09:02, 15.04.2021 Обновлено: 09:06, 15.04.2021

В Астраханской области России заметили колонну БТР-80 с белыми "полосами вторжения". Такие российские войска наносили на танки во время холодной войны. Подробнее читайте по ссылке.

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