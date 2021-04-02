Россия отправила в сторону Донбасса свои вертолеты

Виктория Довгань Видео 12:46, 2.04.2021 Обновлено: 12:46, 2.04.2021

Российская военная авиация устроила масштабные полеты вблизи границы с Украиной. Речь идет о боевых вертолетах.

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