В Ростовскую область перебросили российскую военную технику

Виктория Довгань Видео 12:43, 31.03.2021 Обновлено: 12:43, 31.03.2021

В Ростовской области водители сняли на видео передвижение по железной дороге составов с различной российской военной техникой. Судя по всему, она двигалась в сторону границы с Украиной.

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