Путин прокомментировал свою вакцинацию против коронавируса

София Закревская Видео 15:46, 28.03.2021 Обновлено: 15:48, 28.03.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Степанов – о срыве вакцинации: там куча абсурда, мне аж стыдно

"Л/ДНР" на Донбассе ударили по ВСУ из минометов 120 калибра

Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание и дожди. Карта

Свитолина в непростом матче обыграла россиянку на престижном турнире в Майами

Как переходят на летнее время смартфоны и другие гаджеты: инструкция