Первые кадры со съемок "Друзей"

Obozrevatel Видео 13:55, 11.04.2021 Обновлено: 13:57, 11.04.2021

В сети опубликовали первые фото и видео со съемок специального выпуска сериала "Друзья", где сыграют все герои: артисты Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Судя по кадрам, опубликованных в Twitter, для съемок спецпроекта режиссеры и постановщики решили восстановили все декорации, которые ранее фигурировали в кадре.

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