Перші кадри зі зйомок "Друзів"

Obozrevatel Відео 13:55, 11.04.2021

У мережі опублікували перші фото і відео зі зйомок спеціального випуску серіалу "Друзі", де зіграють всі герої: артисти Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Судячи з кадрів, опублікованих в Twitter, для зйомок спецпроекту режисери та постановники вирішили відновили всі декорації, які раніше фігурували в кадрі.

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