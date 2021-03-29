В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод

Карина Бондаренко Видео 06:08, 29.03.2021 Обновлено: 06:11, 29.03.2021

На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии, остров Ява, утром 29 марта произошел врыв, а затем начался масштабный пожар. Много пострадавших.

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