Потребительский крючок – праздничные спекуляции | TheGuest: Итоги года | 2021.12.21

Украинцы штурмуют полки супермаркетов. Выросло и количество людей на базарах. Все из-за новогодних праздников, ведь каждый хочет полакомиться вкусненьким. Продавцы к уик-энду также подготовились – выложили на полки все самое дорогое, а кое-где и сомнительного качества. О "потребительском крючке" поговорим сегодня.

Помогут нам Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического Дискуссионного Клуба, Елена Сидоренко, эксперт по качеству продуктов и Елена Куликова, председатель правления Ассоциации "Споживча довіра".