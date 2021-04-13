Побочные эффекты Johnson & Johnson, строгий карантин в Польше и вакцинация в Германии – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 09:10, 13.04.2021 Обновлено: 09:28, 13.04.2021

В Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации после того, как у привитых вакциной Johnson & Johnson обнаружили побочные эффекты.

В Польше ещё на неделю продлили жёсткий карантин. А в Германии до начала мая планируют вакцинировать 20% населения. Больше об этом – в коронавирусном обзоре.

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