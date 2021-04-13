Побічні ефекти Johnson & Johnson, суворий карантин у Польщі й вакцинація у Німеччині – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 09:10, 13.04.2021 Оновлено: 09:28, 13.04.2021

У Сполучених Штатах закрили два центри вакцинації після того, як у щеплених вакциною Johnson & Johnson виявили побічні ефекти.

У Польщі ще на тиждень продовжили жорсткий карантин. А в Німеччині до початку травня планують вакцинувати 20% населення. Більше про це – дивіться в коронавірусному огляді.

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