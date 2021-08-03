Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 3 августа

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Cегодня в выпуске:

  • Правоохранители сообщили две основные версии гибели руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

  • По новым правилам. От 5 августа, невакцинированные украинцы и иностранцы больше не смогут свободно въехать в Украину.

  • Курорты в огне. В Турции - новые пожары. Запылало и в Хорватии.

А в гостья в студии: Инна Костыря, доктор политических наук, профессор

и говорить будем о нижеследующем:

  • Образование; вступительная кампания 2021

Видео дня

  • Льготы для детей из Крыма и Донбасса

  • Учебный процесс во время следующей волны пандемии

Рассказываем и анализируем главные события дня!

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
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