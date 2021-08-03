Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 3 августа
Cегодня в выпуске:
Правоохранители сообщили две основные версии гибели руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.
По новым правилам. От 5 августа, невакцинированные украинцы и иностранцы больше не смогут свободно въехать в Украину.
Курорты в огне. В Турции - новые пожары. Запылало и в Хорватии.
А в гостья в студии: Инна Костыря, доктор политических наук, профессор
и говорить будем о нижеследующем:
Образование; вступительная кампания 2021
Видео дня
Льготы для детей из Крыма и Донбасса
Учебный процесс во время следующей волны пандемии
Рассказываем и анализируем главные события дня!