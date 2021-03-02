Рассказываем и анализируем главные события дняУкол для Президента. Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Кто следующий? Новые цены! С 1 апреля 2021 Кабмин не будет контролировать стоимость голубого топлива для населения. Деньги на армию. 125 миллионов долларов военной помощи выделят США Украине. Рассказываем и анализируем главные события дняУкол для Президента. Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Кто следующий? Новые цены! С 1 апреля 2021 Кабмин не будет контролировать стоимость голубого топлива для населения. Деньги на армию. 125 миллионов долларов военной помощи выделят США Украине. Рассказываем и анализируем главные события дня Укол для Президента. Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Кто следующий? Новые цены! С 1 апреля 2021 Кабмин не будет контролировать стоимость голубого топлива для населения. Деньги на армию. 125 миллионов долларов военной помощи выделят США Украине. Укол для Президента. Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Кто следующий? Укол для Президента. Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Кто следующий? Новые цены! С 1 апреля 2021 Кабмин не будет контролировать стоимость голубого топлива для населения. Новые цены! С 1 апреля 2021 Кабмин не будет контролировать стоимость голубого топлива для населения. Деньги на армию. 125 миллионов долларов военной помощи выделят США Украине. Деньги на армию. 125 миллионов долларов военной помощи выделят США Украине.