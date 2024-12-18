Гарантии безопасности, ПВО и усиление армии: Зеленский назвал ключевые темы переговоров в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский 18 декабря прибыл в Брюссель для участия во встрече глав государств и правительств Европейского Союза. Во время двух дней переговоров основное внимание будет уделяться гарантиям безопасности, укреплению украинской армии и поставке систем противовоздушной обороны.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга для журналистов с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Его слова цитирует Укринформ.

"Я думаю, что это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул важность единой позиции Европы в поддержке Украины и защите ее граждан.

"Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь общую, не разделенную позицию Европы о том, как обезопасить Украину, наших граждан Конечно, будем говорить и о том, как укрепить нашу армию", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что среди ключевых тем – вопросы укрепления украинской армии и усиления противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский также сообщил, что уже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский намерен встретиться в Брюсселе с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии. Он также примет участие в заседании Европейского совета в Брюсселе.

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